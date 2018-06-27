У Вроцлаві загинув будівельник з України

Проте, на жаль, 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм, – повідомив речник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк.

Поки що, невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори Державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.



Як повідомляв УНН, у Польщі районна прокуратура в місті Сьрода-Велькопольска завершила слідство у справі проти польського бізнесмена, який в січні цього року не надав допомогу хворий українці, яка у нього працювала, і передала справу до суду. Роботодавцю загрожує до трьох років в’язниці.