В ВР заявили, что государство не должно зарегулировать рынок криптовалют

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63461 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77696 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80381 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107441 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100403 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104559 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111538 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122796 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134316 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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В ВР заявили, что государство не должно зарегулировать рынок криптовалют

В ВР заявили, что государство не должно зарегулировать рынок криптовалют

Киев  •  УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украине нужно максимально упростить вхождение криптовалют и их производных в имеющееся правовое поле страны. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал нардеп от “Радикальной партии” Сергей Рыбалка, передает УНН.

"Мы должны понимать, что это за явление, какие технологии вовлечены, кто и как на нем зарабатывает. При этом, что очень важно, государство не должно зарегулировать рынок криптовалюты, а должно поддерживать развитие этого рынка", - написал он.

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Депутат добавил, что нам нужна четкость формулировок и юридических определений, над которой сейчас работает соответствующая рабочая группа по созданию согласованного проекта закона про криптовалюту.

Напомним, что С.Рыбалка является автором одного из законопроектов о криптовалюте. Его документ был зарегистрирован в Раде под номером №7183-1. Несмотря на публичную активность политика в теме криптовалютного рынка, предложенный им законопроект эксперты и специалисты подвергли жесткой критике. Так, в Bitcoin Foundation его назвали бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект С.Рыбалки вообще "списан" у российских чиновников.

Уточним, что в авторский коллектив документа №7183-1 С.Рыбалка включил свою подругу - Анастасию Байбородину, которая не имеет профильного образования. Тогда коллеги радикала раскритиковали стремление последнего "протащить подругу" в списки законодателей.

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