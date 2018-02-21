В ВР заявили, что государство не должно зарегулировать рынок криптовалют

"Мы должны понимать, что это за явление, какие технологии вовлечены, кто и как на нем зарабатывает. При этом, что очень важно, государство не должно зарегулировать рынок криптовалюты, а должно поддерживать развитие этого рынка", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепу Рыбалке нужна криптовалюта ради своих интересов

Депутат добавил, что нам нужна четкость формулировок и юридических определений, над которой сейчас работает соответствующая рабочая группа по созданию согласованного проекта закона про криптовалюту.

Напомним, что С.Рыбалка является автором одного из законопроектов о криптовалюте. Его документ был зарегистрирован в Раде под номером №7183-1. Несмотря на публичную активность политика в теме криптовалютного рынка, предложенный им законопроект эксперты и специалисты подвергли жесткой критике. Так, в Bitcoin Foundation его назвали бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект С.Рыбалки вообще "списан" у российских чиновников.

Уточним, что в авторский коллектив документа №7183-1 С.Рыбалка включил свою подругу - Анастасию Байбородину, которая не имеет профильного образования. Тогда коллеги радикала раскритиковали стремление последнего "протащить подругу" в списки законодателей.