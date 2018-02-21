У ВР заявили, що держава не повинна зарегульовувати ринок криптовалют

“Маємо розуміти, що це за явище, які технології залучені, хто та як на ньому заробляє. При цьому, що дуже важливо, держава не повинна зарегульовувати, а має підтримувати розвиток цього ринку”, — написав він.

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Депутат додав, що нам потрібна чіткість формулювань та юридичних визначень, над якою зараз працює відповідна робоча группа зі створення узгодженого проекту закону з криптовалют.

Нагадаємо, що С.Рибалка є автором одного із законопроектів про криптовалюту. Його документ був зареєстрований у Раді під номером №7183-1. Попри публічну активність політика у темі криптовалютного ринку, запропонований ним законопроект експерти і фахівці піддали жорсткій критиці. Так, у Bitcoin Foundation його назвали безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект С.Рибалки взагалі “списаний” у російських чиновників.

Уточнимо, що до авторського колективу документу №7183-1 С.Рибалка включив свою подругу — Анастасію Байбородіну, яка не має профільної освіти. Тоді колеги радикала розкритикували прагнення останнього “протягнути подругу” до списків законотворців.