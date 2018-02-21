У ВР заявили, що держава не повинна зарегульовувати ринок криптовалют

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україні треба максимально спростити входження криптовалют та їхніх похідних у наявне правове поле країни. Таку заяву на власній сторінці у Facebook зробив нардеп від “Радикальної партії” Сергій Рибалка, передає УНН.

“Маємо розуміти, що це за явище, які технології залучені, хто та як на ньому заробляє. При цьому, що дуже важливо, держава не повинна зарегульовувати, а має підтримувати розвиток цього ринку”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардепу Рибалці потрібна криптовалюта заради своїх інтересів

Депутат додав, що нам потрібна чіткість формулювань та юридичних визначень, над якою зараз працює відповідна робоча группа зі створення узгодженого проекту закону з криптовалют.

Нагадаємо, що С.Рибалка є автором одного із законопроектів про криптовалюту. Його документ був зареєстрований у Раді під номером №7183-1. Попри публічну активність політика у темі криптовалютного ринку, запропонований ним законопроект експерти і фахівці піддали жорсткій критиці. Так, у Bitcoin Foundation його назвали безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект С.Рибалки взагалі “списаний” у російських чиновників.

Уточнимо, що до авторського колективу документу №7183-1 С.Рибалка включив свою подругу — Анастасію Байбородіну, яка не має профільної освіти. Тоді колеги радикала розкритикували прагнення останнього “протягнути подругу” до списків законотворців.

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