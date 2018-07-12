В ВР зарегистрировали постановление об увольнении Супрун и Линчевского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. По инициативе ОО "Национальный интерес Украины" нардепы зарегистрировали в парламенте постановление о неопределенности правового статуса руководства Минздрава, о несоответствии Ульяны Супрун и Александра Линчевского занимаемым должностям, а также об обращении к КМУ с требованием увольнения руководителей Минздрава, передает УНН со ссылкой на текст постановления, опубликованный на портале ВР.
Среди инициаторов постановления нардепы Игорь Шурма, Олег Мусий, Андрей Лозовой, Андрей Шипко, Александра Кужель и тому подобное.
В пояснительной записке к документу отмечается, что 20 июня 2018 года на заседании профильного комитета парламента работа Минздрава по организации функционирования НДСБ “Охматдет” была признана неудовлетворительной.
Также, по итогам аудита Счетной палаты, неудовлетворительной была признана работа руководства Минздрава и в части реализации программ по лечению украинцев за рубежом.
Кроме этого, авторы постановления указывают на ряд негативных последствий управления Минздравом Супрун и Линчевского. В частности, за время их работы ускорилось вымирание украинцев, а около 70 тыс. медицинских работников выехали за границу.
“Коллективный иммунитет нации уничтожен. Международные закупки сорваны. Внедрение автономизации медицинских учреждений тоже сорвано. Государственную программу борьбы с раком провалено”, — отмечается в документе.
“На фоне такой сложной ситуации с эффективностью работы Министерства здравоохранения Украины, являются недопустимыми непрофессиональные высказывания заместителя министра здравоохранения Украины Линчевского Александра Владимировича относительно бесперспективности выделения средств для лечения больных граждан раком, которое вызвало возмущение общества и несовместимо с возложенными на Министерство здравоохранения Украины задачами”, - отмечают инициаторы проекта постановления.
В пояснительной записке также отмечается, что постановление было подготовлено по инициативе и непосредственном участии ОО “Национальный интерес Украины” под руководством Василия Апасова.
Документ зарегистрирован в ВРУ 11 июля текущего года. И на данный момент он передан на рассмотрение руководству парламента.
Главным комитетом, в первую очередь рассматривать постановление, определено Комитет по вопросам здравоохранения ВРУ.