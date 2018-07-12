У ВР зареєстрували постанову про звільнення Супрун і Лінчевського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. За ініціативи ГО “Національний інтерес України” нардепи зареєстрували у парламенті постанову про невизначеність правового статусу керівництва МОЗ, про невідповідність Уляни Супрун та Олександра Лінчевського займаним посадам, а також про звернення до КМУ із вимогою звільнення очільників МОЗу, передає УНН із посиланням на текст постанови, опублікованої на порталі ВР.
Серед ініціаторів постанови нардепи: Ігор Шурма, Олег Мусій, Андрій Лозовий, Андрій Шипко, Олександра Кужель тощо.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що 20 червня 2018 року на засіданні профільного комітету парламенту робота МОЗ щодо організації функціонування НДСЛ “Охматдит” була визнана незадовільною.
Також, за підсумками аудиту Рахункової палати, незадовільною була визнана робота керівництва МОЗ і в частині реалізації програм з лікування українців за кордоном.
Окрім цього, автори постанов вказують на низку негативних наслідків керування МОЗом Супрун і Лінчевським. Зокрема, за час їх роботи прискорилося вимирання українців, а близько 70 тис. медичних працівників виїхали за кордон.
“Колективний імунітет нації знищено. Міжнародні закупівлі зірвано. Впровадження автономізації медичних закладів теж зірвано. Державну програму боротьби з раком провалено”, — наголошується у документі.
“На тлі такої складної ситуації з ефективністю роботи Міністерства охорони здоров’я України, є неприпустимими непрофесійні висловлювання заступника міністра охорони здоров’я України Лінчевського Олександра Володимировича щодо безперспективності виділення коштів для лікування хворих громадян на рак, яке викликало обурення суспільства та є несумісним із покладеними на Міністерство охорони здоров’я України завданнями”, — зауважують ініціатори проекту постанови.
У пояснювальній записці також зазначається, що постанова була підготовлена за ініціативи та безпосередньої участі ГО “Національний інтерес України” під керівництвом Василя Апасова.
Документ зареєстровано у ВРУ 11 липня поточного року. І наразі він переданий на розгляд керівництву Парламенту.
Головним комітетом, що першочергово розглядатиме постанову, визначено Комітет з питань охорони здоров’я ВРУ.