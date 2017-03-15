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В ВР с трибуны выступали правоохранители-участники инцидента у Славянска - нардеп

В ВР с трибуны выступали правоохранители-участники инцидента у Славянска - нардеп

Киев • УНН

 • 11013 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С трибуны Верховной Рады выступали правоохранители, которые принимали участие в инциденте у Славянска. Об этом журналистам сообщил народный депутат Андрей Тетерук, передает УНН.

"Для того чтобы информировать общество о ситуации, которая сложилась сегодня в государстве, мы пригласили непосредственных участников событий (на блокпосту в Славянске - ред.) для того, чтобы они отчитались перед парламентом Украины", - сказал А.Тетерук.

По его словам, нардепы действительно нарушили регламент ВР, так как не подали соответствующие документы, подписанные 150 нардепами за день до выступления.

"Мы понимаем, что подаем эти документы в день (выступления - ред.), мы не можем медлить", - сказал нардеп.

Он пояснил, что с трибуны ВР военнослужащие и полицейские отчитались в парламенте о деталях инцидента на блокпосту, в частности о противоправных действиях народного депутата Владимира Парасюка.

Он напомнил, что блокировщики через блокпост в Славянске пытались провезти оружие и своими действиями нанесли повреждения полицейским.

При этом, по словам А.Тетерука, В.Парасюк угрожал физической расправой правоохранителям и призвал активистов к физическому насилию в отношении правоохранителей, членов их семей.

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных . О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента .

Как сообщал УНН, что во вторник, 14 марта, в 19.30 на автодороге Киев-Довжанский, на блокпосту у города Славянск, во время проверки работниками полиции Славянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области документов у группы людей (среди которых был народный депутат Украины), которые двигались на автотранспорте колонной в количестве 13 автомобилей, (около 80 человек), возник конфликт .

В результате конфликта семь сотрудников полиции, которые выполняли свои служебные обязанности, получили телесные повреждения .

Отметим, полиция открыла производство по факту избиения правоохранителей у Славянска.

Украинские Национальные Новости

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