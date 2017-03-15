У ВР з трибуни виступали правоохоронці-учасники інциденту біля Слов'янська - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов'янська. Про це журналістам повідомив народний депутат Андрій Тетерук, передає УНН.
“Для того щоб інформувати суспільство про ситуацію, яка склалася на сьогодні в державі, ми запросили безпосередніх учасників подій (на блокпосту у Словянську — ред.) для того, щоб вони відзвітували перед парламентом України”, — сказав А.Тетерук.
За його словами, нардепи дійсно порушили регламент ВР, тому що не подали відповідні документи, підписані 150 нардепами за день до виступу.
“Ми розуміємо, що подаємо ці документи в день (виступу — ред.), ми не можемо зволікати”, — сказав нардеп.
Він пояснив, що з трибуни ВР військовослужбовці і поліцейські звітували у парламенті про деталі інциденту на блокпосту, зокрема про протиправні дії народного депутата Володимира Парасюка.
Він нагадав, що блокувальники через блокпост у Слов’янську намагалися провезти зброю і своїми діями нанесли пошкодження поліцейським.
При цьому за словами А.Тетерука, В.Парасюк погрожував фізичною розправою правоохоронцям і закликав активістів до фізичного насилля щодо правоохоронців, членів їх родин.
Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.
Як повідомляв УНН, що у вівторок, 14 березня, о 19.30 на автодорозі Київ-Довжанський, на блокпосту біля міста Слов’янськ, під час перевірки працівниками поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області документів у групи осіб (серед яких був народний депутат України), які рухалися на автотранспорті колоною в кількості 13 автомобілів, (близько 80 осіб), виник конфлікт.
У результаті конфлікту семеро працівників поліції, які виконували свої службові обов’язки, отримали тілесні ушкодження.
Зазначимо, поліція відкрила провадження за фактом побиття правоохоронців біля Слов’янська.