В ВР признали коррупционным проект лицензионных условий для лотерей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине хотят создать новую коррупционную схему, используя лотереи. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, передает УНН.
"Во всем мире спорт и культура финансируются за счет государственных лотерей. У нас все иначе. Сравните 20 млн гривен якобы на олимпийскую команду и 5-7 млрд гривен в тени лотерей!
И финансируют из этой тени не спорт, а политические партии! А сейчас эти теневые лотерейные деятели (кстати, все их фамилии всем известны) пропихивают еще и новые лицензионные условия. Эти условия полностью коррупционны и легализуют монополизм, коррупционные схемы и полную непрозрачность лотерейного рынка", - отметил он.
Напомним, разработанные Минфином лицензионные условия для лотерей не согласовали в АМКУ, НБУ, Регуляторной службе и Госказначействе. В этих государственных органах предупредили, что утверждение лицензионных условий в таком виде приведет к уничтожению рынка.
Также отмечается, что проект имеет лоббистскую составляющую, поскольку предусматривает монопольное положение на рынке для компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея).
Ранее УНН сообщали, как лицензионные условия для лотерей поссорили чиновников. Уполномоченную АМКУ выставили за дверь заседания представителей правительства, когда она рассказала об уровне теневого игорного рынка и недопустимости согласования разработанных Минфином лицусловий для лотерей.