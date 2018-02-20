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У ВР визнали корупційним проект ліцензійних умов для лотерей

У ВР визнали корупційним проект ліцензійних умов для лотерей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Україні хочуть створити нову корупційну схему, використовуючи лотереї. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, голова комітету ВР з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко, передає УНН.

“У всьому світі спорт і культура фінансуються за рахунок державних лотерей. У нас все інакше. Порівняйте 20 млн гривень нібито на олімпійську команду і 5-7 млрд гривень в тіні від лотерей!

І фінансують з цієї тіні не спорт, а політичні партії! А зараз ці тіньові лотерейні діячі (до речі, всі їх прізвища всім відомі) пропихують ще й нові ліцензійні умови. Ці умови є повністю корупційними та затверджують монополізм, корупційні схеми та повну непрозорість лотерейного ринку”, - зазначив він.

Нагадаємо, розроблені Мінфіном ліцензійні умови для лотерей не погодили в АМКУ, НБУ, Регуляторній службі та Держказначействі. У цих державних органах попередили, що затвердження ліцензійних умов в такому вигляді призведе до знищення ринку.

Також зазначається, що проект має лобістську складову, оскільки передбачає монопольне положення на ринку для компанії “УНЛ” (Українська національна лотерея).

Раніше УНН повідомляв, як ліцензійні умови для лотерей посварили урядовців. Уповноважену АМКУ виставили за двері засідання представників уряду, коли вона розповіла про рівень тіньового грального ринку і неприпустимість погодження розроблених Мінфіном ліцумов для лотерей.

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