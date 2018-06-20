В ВР требуют уголовное дело против Супрун из-за контрактов с российской медфирмой

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Народный депутат Олег Мусий с трибуны Верховной Рады Украины призвал правоохранительные органы Украины расследовать факты закупки тест-систем российского производства за государственные средства, передает УНН.

"Здесь (у меня - ред.) находятся медикаменты ООО "Диагностические системы", которые закупает МОЗ в течение последних трех лет. А это документы, которые свидетельствуют, кто на самом деле торгует на крови со страной агрессором. Так вот, обращаюсь официально в СБУ, в СНБО, в Генпрокуратуру - немедленно провести расследование и возбудить уголовные дела против МЗ и лично Супрун. И против тех представителей правительства, которые дотируют, всех вице-премьеров, которые рассказывают, что здесь никто не торгует на крови", - призвал нардеп.

Он также продемонстрировал в Раде российские тест-системы, которые маскируют под украинские путем новых этикеток. На русскоязычные просто приклеивают украиноязычные, заметил Мусий.

Товары компании ООО "Диагностические системы Украины" закупают наши больницы по тендерным процедурными.

Также в указанного ООО намерен приобрести тест-системы для Украины и Crown Agents. Сумма контракта составляет почти 120 тыс. долларов.

Заметим, что ООО "Диагностические системы Украины" является дочерним предприятием ООО "НПО Диагностические системы" из Нижнего Новгорода. Учредителями и руководителями обеих компаний являются граждане РФ - отец и сын Бурковы.

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