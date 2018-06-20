У ВР вимагають карну справу проти Супрун за контракти з російською медфірмою

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Народний депутат Олег Мусій з трибуни Верховної Ради України закликав правоохоронні органи України розслідувати факти закупівлі тест-систем російського виробництва за держаний кошт, передає УНН.

“Тут (у мене — ред.) знаходяться медикаменти ТОВ „Діагностичні системи“, які закуповує МОЗ протягом останніх трьох років. А це документи, які свідчать, хто насправді торгує на крові із країною агресором. Так от, звертаюся офіційно до СБУ, до РНБО, до Генпрокуратури — негайно провести розслідування і порушити кримінальні справи проти МОЗ і особисто Супрун. І проти тих дотувальників із уряду, всіх віце-прем’єрів, які розказують, що тут ніхто не торгує на крові”, — закликав нардеп.

Він також продемонстрував у Раді самі російські тест-системи, які маскують під українські шляхом нових етикеток. На російськомовні просто приклеюють україномовні, зауважив Мусій.

Товари компанії ТОВ “Діагностичні системи Україна” закуповують наші лікарні за тендерними процедурними.

Також у вказаної ТОВки придбати тест-систем для України має намір і Crown Agents. Сума контракту сягає майже 120 тис. доларів. 

Зауважимо, що ТОВ “Діагностичні системи Україна” є дочірнім підприємством ТОВ “НПО Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни РФ — батько та син Буркови. 

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