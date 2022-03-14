В ВР на этой неделе не рассмотрят законопроекты, необходимые для более быстрого развертывания критического производства - нардеп

Речь идет о законопроектах, которые вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы по созданию благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5688 и №5689).

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"Эти законопроекты могли бы быть рассмотрены на ближайшем заседании ВР. Но у нас некоторые фракции и некоторые главы наших комитетов, к сожалению, решили, что уже пришло время снова играть в политику. И ставят какие-то свои политические и идеологические убеждения выше потребностей бизнеса", - сказал Наталуха.

Детали

Нардеп не стал называть политическую силу, которая не поддержала идею создания более благоприятных условий для бизнеса. В то же время он добавил, что бизнес и ряд ассоциаций поддерживают эти законодательные изменения и обратились с открытым письмом к руководству государства с тем, чтобы способствовать принятию этих изменений.

Нардеп объяснил о каких изменениях идет речь и какой экономический эффект от них ожидается.

"Эти законопроекты о таможенных и налоговых стимулах. К налоговым у нас идет освобождение при уплате НДС при импорте оборудования, нужного для производства, а также возможность освобождения от уплаты налогов, поступающих в местные бюджеты. Плюс речь идет об освобождении от налога на прибыль. По таможенным - освобождение от таможенных платежей при импорте оборудования так же. В условиях военного времени эти инициативы нужны для двух основных направлений - это релокация и оперативное развертывание критического производства в Украине. Когда мы говорим о релокации, то речь идет и о предприятиях, которые находятся вблизи мест боевых действий и являются критически важными для обороны государства, то их можно быстро разворачивать уже на готовых площадках, которыми и являются собственно эти индустриальные парки", - пояснил нардеп.

Наталуха добавил, что сейчас на западной Украине уже действуют индустриальные парки, которые могли бы стать базой для развертывания бизнеса.

"И здесь речь идет о том, что наибольшее количество индустриальных парков именно на западной Украине. И, при необходимости, эвакуированные предприятия могут быть быстро развернуты на территории этих индустриальных парков и обеспечены всей необходимой инфраструктурой", - добавил нардеп.

В случае же, когда речь идет об оперативном развертывании критического производства - о более благоприятных условиях для быстрого развертывания производства.

"Это могут быть критические товары, товары первой необходимости. И в таком случае капитальные расходы, нужные для создания нового предприятия, будут гораздо меньше. Необходимое оборудование будет завозиться более быстро - без уплаты пошлин, НДС.

Местные власти будут иметь законные основания для освобождения от части налогообложения этих предприятий на территории этих индустриальных парков. То есть таким образом действующие индустриальные парки будут способствовать не только обеспечению безопасности критических объектов промышленности, но и собственно локализации в Украине критических товаров и товаров первой необходимости. Именно поэтому у бизнеса есть эта потребность. Мы должны дать им площадку, сказать: "Езжайте и работайте, не думайте ни о чем, ни о налогах, ни о пошлинах", - резюмировал нардеп.

Добавим

Однако, по словам Наталухи, отдельные политические силы не разделяют этого мнения.

"Но вчера на согласительном совете отдельные нардепы - не хочу вносить раздор - заявили, что не согласны с самой идеей, они считают, что эта идея неправильная. И таким образом мы завалили историю и даже не поставили их в повестку дня", - сказал нардеп.

Контекст

Сейчас, согласно исследованию (245 предприятий всех размеров, по всей стране проведено Advanter Group11-13.03.2022) полностью прекратили деятельность 54% и почти остановили свою деятельность 25% предприятий.

21% предприятий провели релокацию (2% - полностью, 12% - частично, 7% - в процессе релокации), в то же время 31% не успели ее провести. Средние прямые потери одного предприятия за две недели войны - 1,5 млн грн.