У ВР цього тижня не розглянуть законопроекти, необхідні для швидшого розгортання критичного виробництва - нардеп

Мова йде про законопроекти, які вносять зміни до Митного та Податкового кодексів щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (№5688 і №5689).

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"Ці законопроекти могли би бути розглянені на найближчому засіданні ВР. Але у нас деякі фракції і деякі голови наших комітетів, на жаль, вирішили, що вже настав час знову гратися у політику. І ставлять якісь свої політичні і ідеологічні переконання вище потреб бізнесу", - сказав Наталуха.

Деталі

Нардеп не став називати політичну силу, яка не підтримала ідею створення більш сприятливих умов для бізнесу. Водночас він додав, що бізнес та низка асоціацій підтримують ці законодавчі зміни і звернулися з відкритим листом до керівництва держави з тим, щоб сприяти ухваленню цих змін.

Нардеп пояснив про які зміни йде мова та який економічний ефект від них очікується.

"Ці законопроекти про митні і податкові стимули. До податкових у нас іде звільнення при сплаті ПДВ при імпорті обладнання, потрібного для виробництва, а також можливість звільнення від сплати податків, що надходять до місцевих бюджетів. Плюс мова йде про звільнення від податку на прибуток. По митним – звільнення від митних платежів при імпорті обладнання так само. В умовах воєнного часу ці ініціативи потрібні для двох основних напрямків – це релокація і оперативне розгортання критичного виробництва в Україні. Коли ми говоримо про релокацію, то мова іде і про підприємства, які знаходяться поблизу місць бойових дій і є критично важливими для оборони держави, то їх можна швидко розгортати вже на готових майданчиках, якими і є власне ці індустріальні парки", - пояснив нардеп.

Наталуха додав, що наразі на західній Україні вже діють індустріальні парки, які могли б стати базою для розгортання бізнесу.

"І тут мова йде про те, що найбільша кількість індустріальних парків саме на західній Україні. І, за потреби, евакуйовані підприємства можуть бути швидко розгорнуті на території цих індустріальних парків і забезпечені всією необхідною інфраструктурою", - додав нардеп.

У випадку ж, коли мова йде про оперативне розгортання критичного виробництва – про більш сприятливі умови для швидкого розгортання виробництва.

"Це можуть бути критичні товари, товари першої необхідності. І в такому випадку капітальні видатки, потрібні для створення нового підприємства, будуть набагато меншими. Необхідне обладнання завозитиметься більш швидко – без сплати мит, ПДВ.

Місцева влада матиме законні підстави для звільнення від частини оподаткування цих підприємств на території цих індустріальних парків. Тобто таким чином діючі індустріальні парки сприятимуть не тільки убезпеченню критичних об’єктів промисловості, але і власне локалізації в Україні критичних товарів і товарів першої необхідності. Саме тому у бізнесу є ця потреба. Ми маємо дати їм майданчик, сказати: "Їдьте і працюйте, не думайте ні про що, ні про податки ні про мита", - резюмував нардеп.

Додамо

Однак, за словами Наталухи, окремі політичні сили не поділяють цієї думки.

"Але вчора на погоджувальній нараді окремі нардепи – не хочу розбрат вносити - заявили, що не погоджуються із самою ідеєю, вони вважають, що ця ідея неправильна. І таким чином ми завалили історію і навіть не поставили їх у порядок денний", - сказав нардеп.

Контекст

Наразі, згідно з дослідженням (245 підприємств всіх розмірів, по всій країні, проведено Advanter Group 11-13.03.2022) повністю припинили діяльність 54% і майже зупинили свою діяльність 25% підприємств.

21% підприємств провели релокацію (2% – повністю, 12% – частково, 7% – в процесі релокації), водночас 31% не встигли її провести. Середні прямі втрати одного підприємства за два тижні війни – 1,5 млн грн.