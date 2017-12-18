В ВР возмущены лоббизмом интересов агрохолдинга "Кернел"

Речь идет, в частности, об изменениях, спровоцированных поправкой №180, которая предусматривает отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте технических культур: сои, рапса и подсолнечника.

"Отмена возмещения НДС при экспорте масличных была сделана под одного большого переработчика - компанию "Кернел". Мелкого производителя эта правка убивает и уничтожает. Ведь теперь тот же "Кернел" будет возвращать себе НДС, будет иметь дельту между мелким производителем и переработчиком, и, как следствие, увеличит свои доходы в два раза.

Таким образом мелкий товаропроизводитель не будет иметь желания выращивать тот же рапс, сою. Он будет вынужден уменьшать площади посева этих культур", - отметил нардеп.

Эту норму было бы целесообразно отменить, поскольку она будет иметь необратимое влияние на развитие масложировой отрасли, отметил нардеп.

"Завтра на заседании комитета мы будем решать этот вопрос. Мы будем говорить и убеждать всех депутатов в ВР, что принятая поправка должна быть отменена", - рассказал П.Юрчишин.

Напомним, "Кернел" принадлежит народному депутату, члену комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталию Хомутыннику.