У ВР обурені лобізмом інтересів агрохолдингу "Кернел"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Скандальні зміни до Податкового кодексу України внесено на користь найбільшого експортера олії "Кернел". Про це в коментарі УНН заявив член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат від БПП Петро Юрчишин.
Йдеться, зокрема, про зміни, спровоковані поправкою №180, яка передбачає скасування бюджетного відшкодування ПДВ під час експорту технічних культур: сої, ріпаку та соняшнику.
"Відміна відшкодування ПДВ при експорті олійних була зроблена під одного великого переробника - компанію "Кернел". Дрібного виробника ця правка вбиває і знищує. Адже тепер той же "Кернел" повертатиме собі ПДВ, матиме дельту між дрібним виробником і переробником, і, як наслідок, збільшить свої прибутки у два рази.
У такий спосіб дрібний товаровиробник не буде мати бажання вирощувати той же ріпак, сою. Він буде змушений зменшувати площі посіву цих культур", - зазначив нардеп.
Цю норму було б доцільно скасувати, оскільки вона матиме невідворотний вплив на розвиток олійно-жирової галузі, зазначив нардеп.
"Завтра на засіданні комітету ми будемо вирішувати це питання. Ми будемо говорити та переконувати усіх депутатів у ВР, що прийнята поправка має бути скасована", - розповів П.Юрчишин.
Нагадаємо, "Кернел" належить народному депутату, члену комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталію Хомутинніку.