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В ВР на следующей неделе планируют рассмотреть вопрос относительно председателя НБУ

В ВР на следующей неделе планируют рассмотреть вопрос относительно председателя НБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. На следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит ряд кадровых решений, одним из них является вопрос относительно председателя Национального банка Украины, передает УНН.

Также, будут рассмотрены такие кадровые вопросы относительно членов Центризбиркома, Счетной палаты, и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что парламент в последнюю пленарную неделю этого года рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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