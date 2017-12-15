У ВР наступного тижня планують розглянути питання щодо голови НБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На наступному тижні Верховна Рада України розгляне низку кадрових рішень, одним з них є питання щодо голови Національного банку України, передає УНН.

Також, будуть розглянуті такі кадрові питання щодо членів Центрвиборчкому, Рахункової палати, і Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, раніше Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент в останній пленарний тиждень цього року розгляне низку кадрових питань

Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

Українські Національні Новини

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