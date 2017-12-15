У ВР наступного тижня планують розглянути питання щодо голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На наступному тижні Верховна Рада України розгляне низку кадрових рішень, одним з них є питання щодо голови Національного банку України, передає УНН.
Також, будуть розглянуті такі кадрові питання щодо членів Центрвиборчкому, Рахункової палати, і Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Нагадаємо, раніше Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент в останній пленарний тиждень цього року розгляне низку кадрових питань.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.