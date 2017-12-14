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В ВР хотят закрепить нормы потребления газа для субсидий

В ВР хотят закрепить нормы потребления газа для субсидий

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал инициативу по установлению на законодательном уровне минимальной социальной нормы потребления природного газа для начисления субсидии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Рассмотрев выводы центральных органов исполнительной власти, Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и обсудив проект Закона о государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях (относительно установления минимальной социальной нормы потребления природного газа для начисления субсидии) №7247, члены Комитета рекомендовали принять его в первом чтении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация положений законопроекта направлена ​​на установление на законодательном уровне социальных нормативов пользования гражданами жилищно-коммунальными услугами, в частности природным газом.

"Согласно документу, социальная норма потребления природного газа для начисления субсидии гражданам, в случае принятия законопроекта, должна быть не менее 400 куб. метров природного газа в месяц", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, на субсидии на оплату ЖКУ в бюджете-2018 заложено 71 млрд грн.

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