В ВР хотят закрепить нормы потребления газа для субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал инициативу по установлению на законодательном уровне минимальной социальной нормы потребления природного газа для начисления субсидии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Рассмотрев выводы центральных органов исполнительной власти, Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и обсудив проект Закона о государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях (относительно установления минимальной социальной нормы потребления природного газа для начисления субсидии) №7247, члены Комитета рекомендовали принять его в первом чтении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация положений законопроекта направлена на установление на законодательном уровне социальных нормативов пользования гражданами жилищно-коммунальными услугами, в частности природным газом.
"Согласно документу, социальная норма потребления природного газа для начисления субсидии гражданам, в случае принятия законопроекта, должна быть не менее 400 куб. метров природного газа в месяц", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, на субсидии на оплату ЖКУ в бюджете-2018 заложено 71 млрд грн.