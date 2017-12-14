У ВР хочуть закріпити норми споживання газу для субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав ініціативу щодо встановлення на законодавчому рівні мінімальної соціальної норми споживання природного газу для нарахування субсидії, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради.
"Розглянувши висновки центральних органів виконавчої влади, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та обговоривши проект Закону про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії (щодо встановлення мінімальної соціальної норми споживання природного газу для нарахування субсидії) №7247, члени Комітету рекомендували прийняти його у першому читанні за основу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реалізація положень законопроекту спрямована на встановлення на законодавчому рівні соціальних нормативів користування громадянами житлово-комунальними послугами, зокрема природним газом.
"Згідно з документом, соціальна норма споживання природного газу для нарахування субсидії громадянам, у разі прийняття законопроекту, повинна бути не менше, ніж 400 куб метрів природного газу на місяць", - наголосили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, на субсидії на оплату ЖКП у Бюджеті-2018 закладено 71 млрд грн.