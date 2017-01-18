В ВР хотят отменить судебный сбор для вкладчиков банка

"Очевидно, что нам нужно подавать такие законопроекты, которые дают возможность в том числе и вкладчикам иметь более полный доступ к правосудию. Потому что действительно есть проблемы реформаторского характера. Судей не хватает, большая нагрузка. Но и проблемы доступа к правосудию из-за того, что нужно большие пошлины платить. И обычные бабушки, потерявшие вклады, для них проблема тратить средства, чтобы свои вклады забирать. Поэтому я считаю, по крайней мере, на этом примере мы должны законодательство менять", - отметил он.

Кроме того нардеп предложил изменить законодательство в части определения подследственности уголовных производств, связанных с коррупционными проявлениями со стороны руководства НБУ.

"Есть также вопросы подследственности. Вот, например, НАБУ говорит, что они не все могут расследовать, хотя теоретически мы рассчитывали, что все коррупционные преступления будет расследовать НАБУ", - отметил он.

И.Луценко также надеется, что НАБУ в ближайшее время сможет предоставить обществу результаты расследования преступлений руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

"Можно только приветствовать, что наконец, под общественным давлением, удалось заставить Национальное антикоррупционное бюро взять на себя ответственность расследовать всем известные преступления Гонтаревой (глава Нацбанка - ред) и Ворушилина (руководитель Фонда гарантирования вкладов - ред). То есть сегодня мы видим, что наконец в НАБУ есть основания для оформления уголовных обвинений в отношении этих лиц.

До этого мы, к сожалению, говорили и обращались и в НАБУ, и в полицию - именно относительно огромного массива фактажа, который есть на руководителей НБУ и Фонда гарантирования вкладов. И то, что начался этот процесс, то я надеюсь, что есть приблизительные временные горизонты, когда мы можем начать ожидать результатов. Мы будем ожидать от них допросов и других следственных действий и так далее.

Мы понимаем, что процесс не быстрый, но запрос колоссальный и я надеюсь, что будет модифицировано поведение не только Гонтаревой и Ворушилина, но и их окружение поймет, что все скоро закончится", - подчеркнул И.Луценко.

Напомним, детективы НАБУ открыли уголовное производство, в рамках которого проверят деятельность Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов.

Как ранее сообщал УНН, эксперты обвиняют руководство НБУ в лоббизме интересов "Платинум банка". В частности, утверждается, что в НБУ хотели спасти "Платинум банк" от банкротства за счет кредитного портфеля банка "Михайловский", который в свою очередь намеренно признали неплатежеспособным.

Также напомним, правовая экспертиза показала, что банк "Михайловский" был необоснованно признан неплатежеспособным.