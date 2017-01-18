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У ВР хочуть скасувати судовий збір для вкладників банку

У ВР хочуть скасувати судовий збір для вкладників банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Вкладники банків не звертаються до суду для захисту своїх прав через необхідність сплати значного судового збору. Про це заявив голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, народний депутат Ігор Луценко в коментарі УНН.

"Очевидно, що нам потрібно подавати такі законопроекти, які дають можливість зокрема і вкладникам мати більш повний доступ до правосуддя. Тому що дійсно є проблеми реформаторського характеру. Суддів не вистачає, велике навантаження. Але й проблеми доступу до правосуддя через те, що потрібно великі мита сплачувати. І звичайні бабусі, які втратили вклади, для них проблема витрачати кошти, щоб свої вклади забирати. Тому я вважаю, принаймні, на цьому прикладі ми повинні законодавство змінювати”, - зазначив він.

Крім того нардеп запропонував змінити законодавство у частині визначення підслідності кримінальних проваджень, пов’язаних з корупційними проявами з боку керівництва НБУ.

“Є також питання підслідності. От наприклад, НАБУ каже, що вони не все можуть розслідувати, хоча теоретично ми розраховували, що всі корупційні злочини буде розслідувати НАБУ”, - зазначив він.

І.Луценко також сподівається, що НАБУ найближчим часом зможе надати суспільству результати розслідування злочинів керівництва Нацбанку та Фонду гарантування вкладів.

“Можна лише вітати, що нарешті, під громадським тиском, вдалося змусити Національне антикорупційне бюро взяти на себе відповідальність розслідувати всім відомі злочини Гонтаревої (голова Нацбанку – ред) та Ворушиліна (керівник Фонду гарантування вкладів – ред). Тобто на сьогодні ми бачимо, що нарешті у НАБУ є підстави для оформлення кримінальних звинувачень щодо цих осіб.

До того ми, на жаль, говорили і зверталися і в НАБУ, і в поліцію - саме щодо величезного масиву фактажу, який є на керівників НБУ і Фонду гарантування вкладів. І те, що почався цей процес, то я сподіваюся, що є приблизні часові горизонти, коли ми можемо почати очікувати результатів. Ми будемо очікувати від них допитів та інших слідчих дій і так далі.

Ми розуміємо, що процес не швидкий, але запит колосальний і я сподіваюся, що буде модифікована поведінка не лише Гонтаревої і Ворушиліна, а й їх оточення зрозуміє, що все скоро закінчиться”, - наголосив І.Луценко.

Нагадаємо, детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження, у рамках якого перевірять діяльність Національного банку України та Фонду гарантування вкладів.

Як раніше повідомляв УНН, експерти звинувачують керівництво НБУ у лобізмі інтересів “Платинум банку”. Зокрема, стверджується, що в НБУ хотіли врятувати “Платинум банк” від банкрутства за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”, який у свою чергу навмисно визнали неплатоспроможним.

Також нагадаємо, правова експертиза засвідчила, що банк “Михайлівський” було необґрунтовано визнано неплатоспроможним.

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