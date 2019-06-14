В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Пал травы перешел на полигон под Воронежем, где утилизируются боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает УНН.
"Из-за пала травы горит полигон по утилизации боеприпасов в Воронежской области. Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.
Ближайший от полигона населенный пункт находится на расстоянии 30 км. На полигоне произошло несколько взрывов боеприпасов.
Как сообщал УНН, на полигоне нетрезвый военный побил сослуживца.