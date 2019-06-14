В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов

"Из-за пала травы горит полигон по утилизации боеприпасов в Воронежской области. Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.

Ближайший от полигона населенный пункт находится на расстоянии 30 км. На полигоне произошло несколько взрывов боеприпасов.



Как сообщал УНН, на полигоне нетрезвый военный побил сослуживца.