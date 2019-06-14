У Воронезькій області горить полігон з утилізації боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Пал трави перейшов на полігон під Воронежем, де утилізуються боєприпаси. Про це повідомило ТАСС джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Через впала трави горить полігон з утилізації боєприпасів у Воронезькій області. Загрози населенню немає", - сказав співрозмовник агентства.
Найближчий від полігону населений пункт знаходиться на відстані 30 км. На полігоні відбулося кілька вибухів боєприпасів.
Як повідомляв УНН, на полігоні нетверезий військовий побив товариша по службі.