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15 марта, 19:03 • 107617 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145771 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125078 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118484 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105678 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101874 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94705 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВОЗ призвала страны не запрещать международные путешествия из-за COVID-19

ВОЗ призвала страны не запрещать международные путешествия из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 16087 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения посоветовала государствам отменить или ослабить ограничения на международные путешествия, потому что они вредят экономике и не сдерживают распространение штамма "Омикрона". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВОЗ.

Детали

В ВОЗ подчеркнули, что меры предосторожности "не должны допускать финансового бремени для людей, совершающих международные поездки".

Организация также рекомендует не требовать от туристов COVID-сертификаты во время путешествий из-за несправедливого распределения вакцин и ограниченного доступа к ним.

"Странам следует рассмотреть способы облегчения международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, согласно руководству ВОЗ", - говорится в сообщении.

Контекст

25 ноября в ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса – B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.

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