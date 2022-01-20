ВОЗ призвала страны не запрещать международные путешествия из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения посоветовала государствам отменить или ослабить ограничения на международные путешествия, потому что они вредят экономике и не сдерживают распространение штамма "Омикрона". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВОЗ.
Детали
В ВОЗ подчеркнули, что меры предосторожности "не должны допускать финансового бремени для людей, совершающих международные поездки".
Организация также рекомендует не требовать от туристов COVID-сертификаты во время путешествий из-за несправедливого распределения вакцин и ограниченного доступа к ним.
"Странам следует рассмотреть способы облегчения международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, согласно руководству ВОЗ", - говорится в сообщении.
Контекст
25 ноября в ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса – B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.