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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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ВООЗ закликала країни не забороняти міжнародні подорожі через COVID-19

ВООЗ закликала країни не забороняти міжнародні подорожі через COVID-19

Київ • УНН

 • 16088 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я порадила державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, тому що вони шкодять економіці та не стримують поширення штаму "Омікрону". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВООЗ.

Деталі

У ВООЗ наголосили, що запобіжні заходи "не мають допускати фінансового тягаря для осіб, які здійснюють міжнародні поїздки".

Організація також рекомендує не вимагати від туристів COVID-сертифікати під час подорожей через несправедливий розподіл вакцин та обмежений доступ до них.

"Країнам варто розглянути способи полегшення міжнародних поїздок шляхом скасування або зміни заходів, таких як вимоги щодо тестування та/або карантину, коли це доречно, відповідно до керівництва ВООЗ", – йдеться у повідомленні.

Контекст

25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.

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