ВОЗ сообщила сколько медучреждений в Украине стали объектами российских атак
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки на медицинские учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса.
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"Нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул Гебреєсус во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного войне России в Украине.
Речь идет, в частности, об ударах по больницам в Рубежном, Николаеве. Мариуполе, Изюме, Житомере.
По словам главы ВОЗ, также российские войска препятствуют доставке гуманитарной помощи от ООН в Сумы и Мариуполь.
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