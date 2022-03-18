У ВООЗ повідомили скільки медустанов в Україні стали об’єктами російських атак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи. Про це УНН повідомляє з посиланням на слова генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса.
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«Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права», — наголосив Гебреєсус під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого війні Росії в Україні.
Мова йде, зокрема, про удари по лікарням у Рубіжному, Миколаєві. Маріуполі, Ізюмі, Житомері.
За словами голови ВООЗ, також російські війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.
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