В ВОЗ дали названия штаммам коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Новые штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, пишет УНН.
Детали
Решение сосредоточено нанайменуванни таких штаммов как “британский” и индийский“. Греческие названия не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. В ВОЗ добавляют, что такие названия будут простыми.
Так что “британский” штамм будет носить название “Альфа”, обнаруженный в Южно-Африканской Республике — “Бета”, “бразильский” — “Гамма”.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм COVID-19 был обнаружен уже в 60 странах и территориях. На западе Франции обнаружено новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса.