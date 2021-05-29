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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Франції виявили новий кластер рідкісного варіанту коронавірусу

Київ • УНН

 • 22556 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. На заході Франції виявлено новий кластер (скупчення або група людей, що мають спільні джерела зараження) дуже рідкісного варіанту коронавірусу. Про це пише DW, передає УНН.

У Франції виявили новий кластер рідкісного варіанту коронавірусу

Деталі

До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування, більшість з них — в комуні Ньор.

Йдеться про той самий різновид вірусу, спалах якого було зафіксовано минулого тижня в Бордо, але поки не зрозуміло, чи є зв’язок між цими двома кластерами.

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Довідково

Штам під назвою 20I / 484Q — споріднений з британським варіантом SARS-CoV-2, однак володіє ще однією новою мутацією (E484Q).

Доповнення

Згідно з останніми даними влади, з початку епідемії в країні виявлено понад 5,6 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли понад 109 тис. людей.

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