У Франції виявили новий кластер рідкісного варіанту коронавірусу

Деталі

До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування, більшість з них — в комуні Ньор.

Йдеться про той самий різновид вірусу, спалах якого було зафіксовано минулого тижня в Бордо, але поки не зрозуміло, чи є зв’язок між цими двома кластерами.

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Довідково

Штам під назвою 20I / 484Q — споріднений з британським варіантом SARS-CoV-2, однак володіє ще однією новою мутацією (E484Q).

Доповнення

Згідно з останніми даними влади, з початку епідемії в країні виявлено понад 5,6 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли понад 109 тис. людей.