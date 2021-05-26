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Франція вводить карантин для відвідувачів з Великої Британії

Київ • УНН

 • 16820 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Франція в середу оголосила обов'язковий карантинний період для людей, що прибувають з Великої Британії через зростання поширення там штаму коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Про це інформує УНН з посиланням на Сyprus Mail.

Франція вводить карантин для відвідувачів з Великої Британії

Деталі

Франція слідом за Австрією, яка у вівторок заявила, що забороняє прямі рейси і туристичні поїздки з Великої Британії, і за Німеччиною, яка в п'ятницю заявила, що ті туристи, що в'їжджають з Великої Британії, повинні будуть дотримуватися карантину на два тижні після прибуття.

"Виникла нова ситуація з поширенням так званого індійського штаму в Сполученому Королівстві", - сказав офіційний представник уряду Габріель Аттал. "(Франція) встановить примусову ізоляцію для людей, що прибувають із Сполученого Королівства".

Аттал не сказав, як довго триватиме період карантину. Він додав, що в найближчі кілька годин буде більше деталей.

Заява французького уряду стане ударом для індустрії туризму, яка відчайдушно потребує повернення до нормального бізнесу напередодні пікового літнього сезону.

Британським туристам мали дозволити без обмежень відвідувати Францію з 9 червня, якщо у них є сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 або негативний результат ПЛР.

Контекст

Коронавірусна інфекція в Великій Британії знову набирає обертів, але загальна захворюваність все ще залишається низькою, а кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 впала минулого тижня до найнижчого рівня з вересня.

Проте, випадкі інфікування індійським варіантом B.1.617 швидко виросли до 3 424 станом на 20 травня, що на 2 111 більше у порівнянні з аналогічними числами на попередньому тижні. Індійський варіант був зареєстрований як мінімум в 17 країнах.

За офіційними даними, близько 13 мільйонів британців щорічно відвідували Францію до початку кризи з коронавірусом на початку 2020 року, що більше, ніж представники будь-якої іншої національності.

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