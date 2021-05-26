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Франция вводит карантин для посетителей из Великобритании

Киев • УНН

 • 16821 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Франция в среду объявила обязательный карантинный период для прибывающих из Великобритании из-за роста распространения там штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сyprus Mail.

Франция вводит карантин для посетителей из Великобритании

Детали

Франция следуя за Австрией, которая во вторник заявила, что запрещает прямые рейсы и туристические поездки из Великобритании, и за Германией, которая в пятницу заявила, что те туристы, что выезжают из Великобритании, должны будут соблюдать карантин на два недели после прибытия.

"Возникла новая ситуация с распространением так называемого индийского штамма в Соединенном Королевстве", - сказал официальный представитель правительства Габриэль Аттал. "(Франция) установит принудительную изоляцию для прибывающих из Соединенного Королевства".

Аттал не сказал, как долго продлится период карантина. Он добавил, что в ближайшие несколько часов будет больше деталей.

Заявление французского правительства станет ударом для индустрии туризма, которая отчаянно нуждается в возвращении к нормальному бизнесу накануне пикового летнего сезона.

Британским туристам должны были позволить без ограничений посещать Францию с 9 июня, если у них есть сертификат о вакцинации против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР.

Контекст

Коронавирусная инфекция в Великобритании вновь набирает обороты, но общая заболеваемость все еще остается низкой, а количество госпитализированных пациентов с COVID-19 упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с сентября.

Однако, случаи инфицирования индийским вариантом B.1.617 быстро выросли до 3 424 по состоянию на 20 мая, что на 2 111 больше по сравнению с аналогичными числами на предыдущей неделе. Индийский вариант был зарегистрирован как минимум в 17 странах.

По официальным данным, около 13 миллионов британцев ежегодно посещали Францию до начала кризиса с коронавирусом в начале 2020 года, что больше, чем представители любой другой национальности.

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