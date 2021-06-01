У ВООЗ дали назви штамам коронавірусу

Деталі

Рішення зосереджене нанайменуванні таких штамів як “британський” та індійський“. Грецькі назви не будуть дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. У ВООЗ додають, що такі назви будуть простими.

Отже “британський” штам носитиме назву “Альфа”, виявлений в Південно-Африканській Республіці — “Бета”, “бразильський” — “Гамма”.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 60 країнах і територіях. На заході Франції виявлено новий кластер (скупчення або група людей, що мають спільні джерела зараження) дуже рідкісного варіанту коронавірусу.