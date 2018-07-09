В Волновахе от грузовика оторвался прицеп и травмировал женщину

Инцидент произошел вчера в 21:30.

"Предварительно установлено, что у грузовика под управлением 40-летнего водителя во время движения отделились крепления прицепа. Он отцепился и попал во двор местной жительницы, которая в то время находилась на улице. В результате аварии 55-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в городскую больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика сразу вызвал "скорую помощь" и полицейских.

Сейчас решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове во время ремонта автомобиля погиб 47-летний водитель.