У Волновасі від вантажівки відірвався причеп і травмував жінку

Інцидент трапився вчора о 21:30.

"Попередньо встановлено, що у вантажівки під керуванням 40-річного водія під час руху відокремились кріплення причепу. Він відчепився та потрапив у подвір'я місцевої мешканки, яка в той час перебувала на вулиці. В результаті аварії 55-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до міської лікарні. Зараз потерпіла знаходиться у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Водій вантажівки відразу викликав "швидку допомогу" та поліцейських.

Наразі вирішується питання про внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львові під час ремонту автомобіля загинув 47-річний водій.