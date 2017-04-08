В собственность участникам АТО предоставлено более 430 земельных участков

ВИННИЦА-ДНЕПР-ПОЛТАВА-КИЕВ. 8 апреля. УНН. За неделю с 24 по 31 марта 2017 главными управлениями Держгеокадастру в областях предоставлено в собственность участникам АТО 438 земельных участков общей площадью 718,63 гектара, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.