У власність учасникам АТО надано понад 430 земельних ділянок
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-ДНІПРО-ПОЛТАВА-КИЇВ. 8 квітня. УНН. За тиждень з 24 до 31 березня 2017 року головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 438 земельних ділянок загальною площею 718,63 гектара, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу відомства.
Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Полтавській – 90, Дніпропетровській – 43, Вінницькій – 40, Київській – 34 областях.