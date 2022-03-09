У военных РФ начались проблемы с обеспечением: оккупанты жалуются родным, что руководство о них забыло

Детали

В СБУ добавили, что рота оккупанта, чей разговор удалось перехватить, - это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача - поставлять ресурсы другим российским оккупантам, которые ушли вглубь территории Украины.

Так, по данным ведомства, сейчас враг деморализован и уже взялся за “исконно русский обычай” - пьянствовать.

Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение. Но получают достойный отпор наших защитников, добавили в СБУ.

Добавим

Оккупанты все чаще прибегают к мародерства и нарушениям норм Международного гуманитарного права в отношении ведения военных конфликтов.