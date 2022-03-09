У военных РФ начались проблемы с обеспечением: оккупанты жалуются родным, что руководство о них забыло
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. У русских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. На перехваченных пленках СБУ слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В СБУ добавили, что рота оккупанта, чей разговор удалось перехватить, - это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача - поставлять ресурсы другим российским оккупантам, которые ушли вглубь территории Украины.
Так, по данным ведомства, сейчас враг деморализован и уже взялся за “исконно русский обычай” - пьянствовать.
Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение. Но получают достойный отпор наших защитников, добавили в СБУ.
Добавим
Оккупанты все чаще прибегают к мародерства и нарушениям норм Международного гуманитарного права в отношении ведения военных конфликтов.