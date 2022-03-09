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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1890 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У військових РФ почались проблеми із забезпеченням: окупанти жаліються рідним, що керівництво про них забуло

У військових РФ почались проблеми із забезпеченням: окупанти жаліються рідним, що керівництво про них забуло

Київ • УНН

 • 242425 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням. На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

У СБУ додали, що рота окупанта, чию розмову вдалось перехопити, – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.

Тому, за даними відомства, зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити.

Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників, додали у СБУ.

Додамо

Окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Українські Національні Новини

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