У військових РФ почались проблеми із забезпеченням: окупанти жаліються рідним, що керівництво про них забуло
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням. На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
У СБУ додали, що рота окупанта, чию розмову вдалось перехопити, – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.
Тому, за даними відомства, зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити.
Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників, додали у СБУ.
Додамо
Окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.