Во вторник патрульные основном работали с наркопреступлениями и кражами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение 12 февраля патрульная полиция получила почти 5,5 тыс. вызовов и задержала 99 подозреваемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
Большинство задержаний связаны с наркопреступлениями - всего патрульные схватили 25 подозреваемых. Еще 20 человек задержали по подозрению в кражах.
Также задержали 4 подозреваемых в ограблениях, 3 лица в связи с угонами авто и еще 3 по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Одного человека задержали по подозрению в совершении разбойного нападения.
Также из всего количества вызовов в полицию 667 касались дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, в воскресенье 10 февраля патрульные также в основном работали с наркопреступлениями и кражами .