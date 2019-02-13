У вівторок патрульні здебільшого поралися з наркозлочинами та крадіжками

Більшість затримань пов'язані з наркозлочинами - всього патрульні схопили 25 підозрюваних. Ще 20 осіб затримали через підозру в крадіжках.

Також затримали 4 підозрюваних у пограбуваннях, 3 осіб через угон авто і ще 3 за підозрою в незаконному зберіганні зброї та набоїв. Одну особу затримали через підозру у скоєнні розбійного нападу.

Також з усієї кількості викликів до поліції 667 стосувались дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, в неділю 10 лютого патрульні також в основному працювали з наркозлочинами та крадіжками.