У вівторок патрульні здебільшого поралися з наркозлочинами та крадіжками
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Упродовж 12 лютого патрульна поліція отримала майже 5,5 тис. викликів та затримала 99 підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції України.
Більшість затримань пов'язані з наркозлочинами - всього патрульні схопили 25 підозрюваних. Ще 20 осіб затримали через підозру в крадіжках.
Також затримали 4 підозрюваних у пограбуваннях, 3 осіб через угон авто і ще 3 за підозрою в незаконному зберіганні зброї та набоїв. Одну особу затримали через підозру у скоєнні розбійного нападу.
Також з усієї кількості викликів до поліції 667 стосувались дорожньо-транспортних пригод.
Нагадаємо, в неділю 10 лютого патрульні також в основному працювали з наркозлочинами та крадіжками.