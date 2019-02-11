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В неділю патрульні в основному порались із ДТП та наркозлочинами

В неділю патрульні в основному порались із ДТП та наркозлочинами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Упродовж 10 лютого патрульна поліція отримала 5876 викликів і провела 114 затримань. В основному поліцейські порались із ДТП та наркозлочинами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції України.

З усього числа викликів 341 був пов'язаний з дорожньо-транспортними пригодами.

114 випадків склали затримання патрульними осіб за підозрою в кримінальних правопорушеннях. Серед них:

  • 1 вбивство;
  • 4 грабежі;
  • 17 крадіжок;
  • 2 заволодіння авто;
  • 5 незаконних зберігань зброї та боєприпасів;
  • 33 наркозлочини;
  • 15 осіб в розшуку;
  • 37 інших злочинів.

Також складено 182 адмінматеріали за керування у стані сп'яніння й винесено 5911 постанови, з яких 5095 — за порушення правил дорожнього руху.

Раніше УНН повідомляв, що в Калуші чоловік з мисливської зброї обстріляв місцеву радіостанцію та вдарив патрульного поліцейського ножем у обличчя

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