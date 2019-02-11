В воскресенье патрульные в основном работали с ДТП и наркопреступлениями
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение 10 февраля патрульная полиция получила 5876 вызовов и провела 114 задержаний. В основном полицейские возились с ДТП и наркопреступлениями, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
Из всего числа вызовов 341 был связан с дорожно-транспортными происшествиями.
114 случаев составили задержания патрульными людей по подозрению в уголовных правонарушениях. Среди них:
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- 1 убийство;
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- 4 грабежа;
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- 17 краж;
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- 2 завладения авто;
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- 5 незаконных хранений оружия и боеприпасов;
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- 33 наркопреступления;
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- 15 человек в розыске;
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- 37 других преступлений.
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Также составлены 182 админматериала за управление в состоянии опьянения и вынесено 5911 постановлений, из которых 5095 - за нарушение правил дорожного движения.
Ранее УНН сообщал, что в Калуше мужчина из охотничьего оружия обстрелял местную радиостанцию и ударил патрульного полицейского ножом в лицо.