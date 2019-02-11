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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72330 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98289 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134172 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131094 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125698 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162798 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117891 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145313 просмотра

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В воскресенье патрульные в основном работали с ДТП и наркопреступлениями

В воскресенье патрульные в основном работали с ДТП и наркопреступлениями

Киев  •  УНН

 • 7531 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение 10 февраля патрульная полиция получила 5876 вызовов и провела 114 задержаний. В основном полицейские возились с ДТП и наркопреступлениями, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

Из всего числа вызовов 341 был связан с дорожно-транспортными происшествиями.

114 случаев составили задержания патрульными людей по подозрению в уголовных правонарушениях. Среди них:

  • 1 убийство;
  • 4 грабежа;
  • 17 краж;
  • 2 завладения авто;
  • 5 незаконных хранений оружия и боеприпасов;
  • 33 наркопреступления;
  • 15 человек в розыске;
  • 37 других преступлений.

Также составлены 182 админматериала за управление в состоянии опьянения и вынесено 5911 постановлений, из которых 5095 - за нарушение правил дорожного движения.

Ранее УНН сообщал, что в Калуше мужчина из охотничьего оружия обстрелял местную радиостанцию и ударил патрульного полицейского ножом в лицо.

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