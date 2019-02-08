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Поліцейський отримав ножове поранення обличчя при затриманні зловмисника

Поліцейський отримав ножове поранення обличчя при затриманні зловмисника

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Івано-Франківській області, у місті Калуш, невідомий чоловік стріляв по вікнам офісу місцевої радіостанції. Під час затримання зловмисника поліцейський отримав поранення. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, передає УНН.

"Сьогодні, 8 лютого близько 12 години до Калуського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий стріляє по вікнах офісу місцевої радіостанції "Калуш ФМ", - йдеться у повідомленні.

Поліція виїхала за викликом на місце події. Неподалік від вказаної адреси правоохоронці помітили невідомого чоловіка, у якого на плечі був чохол з мисливською рушницею всередині.

Поліцейські поцікавилися, що у невідомого у чохлі, на що він зреагував агресією, вихопив ножа та наніс оперуповноваженому Калуського ВП ножове поранення обличчя. 31-річного лейтенанта поліції з місця події госпіталізували до Калуської центральної лікарні.

Зловмисника, жителя Калуша затримано. Проводяться слідчі дії.

У поліції додали, що на місці скоєння злочину вилучили вісім гільз.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу – ред.) та ч.4 ст.296 (хуліганство – ред..) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, за фактом ДТП, що сталося на Південному мосту 7 лютого ввечері, коли нетверезий чиновник в‘їхав в інший автомобіль, зажавши між автівками співробітницю патрульної поліції, і тим самим травмувавши її, коли вона в цей час оформляла інше ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження.

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