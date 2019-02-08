Полицейский получил ножевое ранение лица при задержании злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области, в городе Калуш, неизвестный мужчина стрелял по окнам офиса местной радиостанции. Во время задержания злоумышленника полицейский получил ранения. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.
"Сегодня, 8 февраля около 12:00 в Калужское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции "Калуш ФМ", - говорится в сообщении.
Полиция выехала по вызову на место происшествия. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри.
Полицейские поинтересовались, что у неизвестного в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному Кольского ОП ножевое ранение лица. 31-летнего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу.
Злоумышленника, жителя города Калуш задержан. Проводятся следственные действия.
В полиции добавили, что на месте преступления изъяли восемь гильз.
Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ред.) И ч.4 ст.296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Напомним, по факту ДТП, которое произошло на Южном мосту 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, зажав между автомобилями сотрудницу патрульной полиции, и тем самым травмировал ее, когда она в это время оформляла другое ДТП, полиция открыла уголовное производство.