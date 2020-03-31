В выставочных центрах и дворцах спорта могут развернуть дополнительные койкоместа - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство здравоохранения разработало проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения - в выставочных центрах, дворцах спорта. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы разработали проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне (учреждений - ред.) здравоохранения. Этот проект мы вчера письмом направили в два профильных академических института - Институт общественного здоровья академии медицинских наук и Институт эпидемиологии академии медицинских наук для того, чтобы они проработали, и после этого будем смотреть возможность размещения дополнительных койкомест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае необходимости", - сказал Ляшко.
По его словам, в то же время, это можно предотвратить, если соблюдать условия карантина.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине для размещения больных COVID-19 определено более двухсот больниц на 67 тыс. койкомест.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19.