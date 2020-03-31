У виставкових центрах та палацах спорту можуть розгорнути додаткові ліжкомісця - МОЗ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило проект тимчасових рекомендацій для розгортання госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я – у виставкових центрах, палацах спорту. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Ми розробили проект тимчасових рекомендацій для розгортання госпіталів поза межами (закладів - ред.) охорони здоров’я. Цей проект ми вчора листом направили до двох профільних академічних інститутів – Інституту громадського здоров’я академії медичних наук та Інституту епідеміології академії медичних наук для того, щоб вони опрацювали, і після цього будемо дивитись можливість розміщення додаткових ліжкомісць в так званих виставкових центрах, палацах спорту, у разі необхідності", - сказав Ляшко.

З його слів, водночас, цьому можна запобігти, якщо дотримуватись умов карантину.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні для розміщення хворих COVID-19 визначено понад дві сотні лікарень на 67 тис. ліжкомісць. 

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19.

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