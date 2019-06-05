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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144290 просмотра

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В Вышгороде восстановили водоснабжение

В Вышгороде восстановили водоснабжение

Киев  •  УНН

 • 13762 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Вышгороде после аварии электроснабжения, удалось восстановить подачу воды жителям, об этом сообщает в комментарии городской голова Алексей Момот.

По его словам авария произошла около 17 часов в понедельник 3 июня, после чего на место происшествия были отправлены две ремонтные бригады.

"В Вышгороде скважина работает от насосов, соответственно без электроэнергии подача воды не происходит. При аварийной ситуации мы включили резервную трансформаторную подстанцию. Сейчас авария ликвидирована, горожане уже получили воду", - прокомментировал городской голова.

УНН ранее сообщал, Вышгород из-за аварии второй день без воды.

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