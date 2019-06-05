В Вышгороде восстановили водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Вышгороде после аварии электроснабжения, удалось восстановить подачу воды жителям, об этом сообщает в комментарии городской голова Алексей Момот.
По его словам авария произошла около 17 часов в понедельник 3 июня, после чего на место происшествия были отправлены две ремонтные бригады.
"В Вышгороде скважина работает от насосов, соответственно без электроэнергии подача воды не происходит. При аварийной ситуации мы включили резервную трансформаторную подстанцию. Сейчас авария ликвидирована, горожане уже получили воду", - прокомментировал городской голова.
УНН ранее сообщал, Вышгород из-за аварии второй день без воды.