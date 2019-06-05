У Вишгороді відновили водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Вишгороді після аварії електропостачання, вдалось відновити подачу води мешканцям, про це повідомляє УНН в коментарі міський голова Олексій Момот.
З його слів аварія трапилась близько 17 години у понеділок 3 червня, після чого на місце події було відправлено дві ремонтні бригади.
"В Вишгороді скважина працює від насосів, відповідно без електроенергії подача води не відбувається. При аварійній ситуації ми включили резервну трансформаторну підстанцію. Наразі аварія ліквідована, містяни вже отримали воду", - прокоментував міський голова.
УНН раніше повідомляв, Вишгород через аварію другий день без води.