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В Вышгороде оккупанты попали в крышу пятиэтажки, людей эвакуируют

Киев • УНН

 • 1058864 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Вышгороде на Киевщине российские оккупанты попали в крышу пятиэтажки. Людей эвакуируют из дома для того, чтобы они могли где-нибудь переночевать. Об этом журналисту УНН сообщил очевидец с места происшествия.

Цитата

«Попадание в пятиэтажку, именно в крышу, несколько погибших и травмированных. В общей сложности эвакуировали из дома несколько десятков человек, детей, животных. Их всех эвакуационными автобусами вывозят куда-то переночевать. В соседних домах кажется, что у целого квартала из-за (взрывной – ред.) волны разрушены окна. Люди пытаются убирать своими силами, им спасатели раздают клеенку, чтобы они закрывали окна», - рассказал очевидец.

По словам очевидца, разрушения серьезны, поэтому восстановить это через несколько дней не удастся.

«Люди выходят с чемоданами, покидая это место надолго. Также здесь все обесточено, связи нет», - сказал очевидец.

Дополнение

Российские оккупанты попали в многоэтажки в Вышгороде и в частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших есть один погибший.

Вся Киевская области без света.

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