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У Вишгороді окупанти влучили у дах п'ятиповерхівки, людей евакуюють

У Вишгороді окупанти влучили у дах п'ятиповерхівки, людей евакуюють

Київ • УНН

 • 1058868 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Вишгороді на Київщині російські окупанти влучили в дах п'ятиповерхівки. Людей евакуюють з будинку для того, щоб вони могли десь переночувати. Про це журналісту УНН повідомив очевидець з місця події.

Цитата

«Влучання в п'ятиповерхівку, саме в дах, кілька загиблих і травмованих. Загалом евакуювали з будинку кілька десятків людей, дітей, тварин. Їх всіх евакуаційними автобусами вивозять кудись переночувати. В сусідніх будинках здається, що у цілого кварталу через (вибухову – ред.) хвилю зруйновано вікна. Люди намагаються прибирати самотужки, їм рятівники роздають клейонку, щоб вони закривали вікна», - розповів очевидець.

За словами очевидця, руйнування серйозні, тому відновити це за кілька днів не вдасться.

«Люди виходять з валізами, покидаючи це місце надовго. Також тут все знеструмлено, звязку немає», - сказав очевидець.

Доповнення

Російські окупанти влучили у багатоповерхівки у Вишгороді та у приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, є один загиблий.

Вся Київська області без світла.

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