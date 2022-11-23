У Вишгороді окупанти влучили у дах п'ятиповерхівки, людей евакуюють

Цитата

«Влучання в п'ятиповерхівку, саме в дах, кілька загиблих і травмованих. Загалом евакуювали з будинку кілька десятків людей, дітей, тварин. Їх всіх евакуаційними автобусами вивозять кудись переночувати. В сусідніх будинках здається, що у цілого кварталу через (вибухову – ред.) хвилю зруйновано вікна. Люди намагаються прибирати самотужки, їм рятівники роздають клейонку, щоб вони закривали вікна», - розповів очевидець.

За словами очевидця, руйнування серйозні, тому відновити це за кілька днів не вдасться.

«Люди виходять з валізами, покидаючи це місце надовго. Також тут все знеструмлено, звязку немає», - сказав очевидець.

Доповнення

Російські окупанти влучили у багатоповерхівки у Вишгороді та у приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, є один загиблий.

Вся Київська області без світла.